Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonda, 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı madde ile 170 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de kent genelinde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Nazımiye ilçesi Doğantaş Mahallesi bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Operasyon kapsamında 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat, bir adet küçük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 20 kilogram amonyum nitrat, bir adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat, 5 adet dolu tüp, bin metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."