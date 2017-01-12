Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de, DHKP-C terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Örgütün propagandasını yapan ve finans kaynağı sağlayan gazete ile dergileri dağıtmaları nedeniyle 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım, yataklık etmek suçundan tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.