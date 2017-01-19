Tunceli'de fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı.
Kentteki Moğultay Mahallesi Değirmen Sokak'ta yol kenarına bırakılan valizi gören vatandaşlar, durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.
Sokağı çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, bomba imha ekibini çağırdı.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanlarınca patlatılan valiz boş çıktı.
Tunceli'de Şüpheli Paket Alarmı
Tunceli'de fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı.
Tunceli'de fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı.
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