Tunceli'de Şüpheli Bavul Polisi Alarma Geçirdi

Tunceli merkezde bir çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli bir bavul, polisi alarma geçirdi.



Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Değirmen Sokak'ta çöp konteynerinin yakınına bırakılan bavulu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cadde ve sokağa çıkan tüm yolları trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye bağlanan bavul daha sonra uzaktan kumandayla patlatıldı.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede bavul boş çıkarken, yollar yeniden trafiğe açıldı. - TUNCELİ