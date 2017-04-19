Tunceli'de şehit olan pilotun evinde taziye çadırı kuruldu



ANKARA - Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Tunceli Pülümür'de, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi, komiser yardımcılığı sınavına girecek 7 polisi taşıyan helikopterin öğle saatlerinde düşmesi sonucu 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 mürettebat şehit oldu. Ovacık ilçesine doğru havalanan ve 8 dakika havada kalan helikopter, Sarıgül köyü kırsalında 2 bin 500 metre rakımlı Mahmutboğazı bölgesine düştü. Kazada şehit olan emekli albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre evli ve iki çocuk sahibi olan şehidin iki oğlu da üniversiteye gidiyor. Eşi Gülşen Karsavuranoğlu bugün sabah saatlerinde cenazeyi almak için Elazığ'a gitti. Şehidin cenazesi Elazığ'dan geldikten sonra memleketi Çankırı Şabanözü'nde defnedilecek.

(JA-