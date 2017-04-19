Tunceli'de Şehit Olan Pilot İçin Taziye Çadırı Kuruldu

Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun evinin önünde taziye çadırı kuruldu.



Tunceli Pülümür'de komiser yardımcılığı sınavına girecek 7 polisi taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin öğle saatlerinde düşmesi sonucu 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 mürettebat şehit olmuştu. Ovacık ilçesine doğru havalanan ve 8 dakika havada kalan helikopter, Sarıgül köyü kırsalında 2500 metre rakımlı Mahmutboğazı bölgesine düşmüştü. Kazada şehit olan emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Evli ve iki çocuk sahibi olan şehidin iki oğlunun da üniversitede okuduğu öğrenildi.



Şehidin eşi Gülşen Karsavuranoğlu, bugün sabah saatlerinde cenazeyi almak için Elazığ'a gitti. Şehidin cenazesi, memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde defnedilecek. - ANKARA