Tunceli'de Sandık Güvenliğini 3 Bin 707 Personel Sağlayacak

Tunceli'de, pazar günü yapılacak halk oylamasında sandık güvenliği için 3 bin 707 personelin görev yapacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 60 bin 789 seçmenin 470 sandıkta oy kullanacağı ifade edildi.



Halk oylamasının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurumlarının da kendi görev ve sahalarıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü tedbiri almaları için gerekli talimatların verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Pazar günü yapılacak referandum un ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla gerek emniyet, gerekse jandarma bölgesinde her türlü güvenlik tedbiri alınmıştır. Seçim günü Tunceli genelinde bin 408 emniyet personeli, 381'i güvenlik korucusu olmak üzere 2 bin 299 jandarma personeliyle toplamda 3 bin 707 personelimiz sandık güvenliği amaçlı huzur ve güvenliğin temini için görev yapacaktır. Sandığa ulaşımda sıkıntı yaşayabilecek, sağlık açısından engeli bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar 4443833 numaralı telefonu arayarak oy kullanmak istediklerini beyan etmeleri ve kendilerini oy kullanacakları okula götürmeleri için talepte bulunmaları gerekmektedir."



Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzlukları Tunceli Valiliği Seçim Harekat Merkezinin 0428 2133333, İl Emniyet Müdürlüğü Seçim Harekat Merkezinin 0428 2121933 ve İl Jandarma Komutanlığı Seçim Harekat Merkezinin 0428 2132512 numaralı telefonlarına bildirmelerinin gerektiği kaydedildi.