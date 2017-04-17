Tunceli'de Sadece Çemişgezek 'Evet' Dedi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren Anayasa değişikliği halk oylamasında Tunceli'de sadece Çemişgezek ilçesi yüzde 58.2 oranla 'Evet'dedi.



60 bin 789 seçmenin bulunduğu Tunceli'de, halk oylamasına katılan 50 Bin 912 kişi'den 9 bin 859'u 'Evet' 40 bin 478'i ise 'Hayır' dedi. Tunceli yüzde 80.41'lik hayır oyu derecesiyle ülke genelinde ilk sıraya yerleşti.



Tunceli'den 7 ilçesinden sadece Çemişgezek ilçesi 58.32 oranında "Evet" dedi.



Tunceli'nin merkezinde hayır oyu yüzde 85.7, evet oyu yüzde 14.3, ilçelerden Çemişgezek'te yüzde 58 evet, yüzde 52'si hayır, Hozat'ta yüzde 86.1 hayır, yüzde 13.9 evet, Mazgirt'te yüzde 87.1 hayır, yüzde 12.9 hayır, Nazımiye'de yüzde 89.6 hayır, yüzde 10.4 evet, Ovacık'ta yüzde 90.1 hayır, yüzde 9.1 evet, Pertek'te yüzde 74 hayır, yüzde 26 evet ve Pülümür ilçesinde ise yüzde 87.3 hayır, yüzde 22.3 hayır çıktı. - TUNCELİ