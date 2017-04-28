Tunceli'de Polisin Dikkati Faciayı Önledi

Tunceli kent merkezi Yenimahalle girişindeki milli eğitim lojmanları bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı polisin dikkati sayesinde bulunarak etkisiz hale getirildi. Bugün sabah saat 10.00'da polis araçlarının sık sık geçiş yaptığı Yenimahalle yolu kenarında yer alan milli eğitim lojmanlarının bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, polislerin dikkati sayesinde fark edilerek etkisiz hale getirildi. Zırhlı araç ile bölgede devriye gezen polis ekiplerinin bulduğu el yapımı patlayıcı, olay bölgesine giden bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerde etkisiz hale getirildikten sonra, bombanın türü hakkında gerekli incelemelerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada bombanın kim, yada kimler tarafından yerleştirildiği konusunda bölgede bulunun bütün moboese kameraları üzerinde inceleme yapılarak, bombayı koyanların yakalanması için gerekli çalışma ve soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.