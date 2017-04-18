Tunceli'de Polis Helikopteriyle Temas Kesildi (1)

EMNİYET Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter Tunceli'de görev uçuşu sırasında bugün saat 11.30'da telsiz teması kesildi. Helikopterde ilk bilgilere göre aralarında hakim ve polislerin de bulunduğu 10'u aşkın kişinin bulunduğu belirtildi. Diyarbakır'dan kalkan helikopter ile, yoğun sis ve yağmurun olduğu Ovacık'ın Çambulak Mevkii'nde irtibat kesildiği belirtildi.