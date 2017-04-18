Tunceli'de Polis Helikopteriyle İrtibatın Kesilmesi
Sağlık Bakanlığı tarafından, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin sevk edildiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin sevk edildiği bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi. Olaydan 1 dakika sonra saat 13.33'de yakın ilçelerden ve illerden 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi.