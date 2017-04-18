Tunceli'de Polis Helikopteriyle İrtibatın Kesilmesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tunceli'de içerisinde bir hakimin de bulunduğu ve düştüğü değerlendirilen polis helikopteriyle irtibatın kesilmesine ilişkin, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla aradı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ, telefonda görüştüğü Vali Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.