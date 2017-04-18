Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi - Şehit Polis Ködük'ün Baba Evinde Yas

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün Kütahya'daki baba evinde yas var.



Diyarbakır'da görev yapan, geçici görevle Tunceli'ye giden Şehit Ködük'ün (44) Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, sağlık ekipleri eşliğinde emniyet yetkililerince verildi.



Haberi alan şehidin marangozluk yapan babası Mustafa ve annesi Zahide Ködük büyük üzüntü yaşadı. Polisler tarafından eve Türk bayrakları asıldı.



Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehit Ködük'ün baba evine gelerek aileye başsağlığı diledi.



Öte yandan Ködük'ün yakınları ve komşuları da şehidin baba evine akın etti.



Evli ve 2 çocuk babası olan Ködük'ün cenazesinin yarın Kütahya'da toprağa verilmesi bekleniyor.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.