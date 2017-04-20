Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

HAYDAR TOPRAKÇI - Tunceli Valisi Osman Kaymak, Pülümür ilçesi kırsalında, olumsuz hava koşulları sebebiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ait "Sikorsky" tipi helikopterin düşmesine ilişkin, "Kaza yerinden alınan 12 şehidimize Elazığ Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, düşen 'Sikorsky' tipi polis helikopteri, zemine çok hızlı çarptığı için içindekilerin kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. O nedenle olay yerine yarım saat sonra bile varılsa yaralı bulma ihtimalimiz yoktu." dedi.



Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Nisan Salı günü Pülümür ilçesinden havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ait "Sikorsky" tipi helikopterin, kalkışından kısa süre süre sonra düşmesi sebebiyle 1 hakim, 7 polis memuru, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğunu anımsattı.



Helikopterin olumsuz hava koşulları sebebiyle düştüğünü değerlendirdiklerini dile getiren Kaymak, şu bilgileri verdi:



"Helikopterin radar irtibatının kesildiğinin bildirilmesinin ardından İl Jandarma Komutanımız Albay Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürümüz Doğu Ateş, yanlarına jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timlerini alarak bölgeye askeri helikopterle intikal ettiler. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yerine iniş yapamayan helikopterimiz, kaza yerine en yakın bölgeye iniş yaptı. Komutanımız Aktemur'un kararlılığı ve personelimizin büyük bir özverisiyle kar yağışı, sis, tipi, soğuk hava gibi olumsuz hava koşullarını hiçe sayarak 3 saat gibi çok kısa bir sürede kaza mahalline ulaşıldı."



Kaymak, zorlu hava şartlarına rağmen kaza bölgesine çok kısa sürede ulaşıldığına vurgu yaparak, "Olay yerine çok kısa sürede ulaşan ekibimiz yarım saat geç kalsaydı bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle helikopter belki bulunamayacak ve çalışmalar çok uzayacaktı." ifadesini kullandı.



Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildiren Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şehitlerin enkazdan alınması amacıyla dün sabah saatlerinde başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir savcımız ve olay yeri inceleme ekibi, 25 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve 15 kişilik jandarma ve polis özel harekat timleri kaza bölgesine ulaştırıldı. Savcımız nezaretindeki olay yeri inceleme ekibi, çalışmalara başlamadan önce kaza bölgesini görüntüleyerek kayıt altına alarak cenazelerin alınmasını için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalar başından sonuna kadar olay yeri inceleme ekibi tarafından görüntülü olarak kayıt altına alınarak devam eden soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi."



Adli Tıp Kurumunun incelemesi



Vali Kaymak, helikopterdeki 12 kişinin kaza anında şehit düştüğünü kaydederek, "Kaza yerinden alınan 12 şehidimize Elazığ Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, düşen 'Sikorsky' tipi polis helikopteri zemine çok hızlı çarptığı için içindekilerin kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. O nedenle olay yerine yarım saat sonra bile varılsa yaralı bulma ihtimalimiz yoktu." diye konuştu.



Kazanın ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde, tüm ekiplerin ve bölge halkının özveriyle çalıştığını vurgulayan Kaymak, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.