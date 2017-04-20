Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci (32), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci (32), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Şehit Kilci için Hacılar ilçesindeki Camii Kebir'de düzenlenen törene ailesi, yakınları, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Şehit Kilci, burada öğle vakti İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedildi.
Defin sırasında fenalık geçiren şehidin annesi Dilber ile kız kardeşleri İmran ve Hilal'e sağlık ekipleri müdahale etti.
Şehidin tabutunun üzerine örtülen Türk bayrağı, Vali Kamçı tarafından baba Ejder Kilci'ye, fotoğrafı ise anne Dilber Kilci'ye teslim edildi. Dilber Kilci, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.