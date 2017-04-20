Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, konvoy eşliğinde Akçay Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Karaman'ın cenazesi, Atatürk Meydanı'na götürüldü.
Şehidin annesi Mine, babası Hasan, kardeşi Mehmet Akif Karaman ve silah arkadaşları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babaannesi Meryem Karaman da ambulansla meydana getirildikten sonra sedyeden torununun tabutuna son kez baktı.
Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından şehidin babası Hasan Karaman bir konuşma yaptı.
Cenazeye katılanlara teşekkür eden Karaman, "19 Nisan 2017'yi bir şehit bayramı olarak görüyorum. Siz nasıl bizleri yalnız bırakmadıysanız, Rabb'im de sizleri asla yalnız bırakmasın." ifadesini kullandı.
"Hayatım boyunca oğluma iki şey öğrettim." diyen Karaman, şunları kaydetti:
"Birincisi kendisi için yaşamayı, ikincisi de vatanı ve milleti için ölmeyi. Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Buradan tüm gençlere sesleniyorum; Başkaları için değil, başkalarının dediği gibi değil, kendiniz için yaşamayı öğrenin. Benim çocuğum kendisi için yaşamayı seçti. Her şeyin en iyisini, en kalitesini aldı. Ben bir asgari ücretli olduğum halde o hiçbir zaman beni ne kırdı, ne kendi bildiğinden şaştı. Buradaki tüm anne ve babalardan isteğim, yarın sabah kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, okşayın, bağrınıza basın, doya doya sevin, öpün. Sadece acılarda böyle birleşmeyelim, neşeli günlerimizde de böyle beraber olalım."
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından öğle namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Töreni uzaktan takip eden şehidin annesi Mine Karaman'ı kadın askerler teskin etmeye çalıştı.
Şehidin cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, TBMM İdare amirleri Salim Uslu ve Tufan Köse, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Tunceli'de 18 Nisan'da Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirlenmişti.