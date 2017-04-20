Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan, Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilotluk yapan emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'ya getirildi.



Elazığ'daki resmi törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirilen Karsavuranoğlu'nun cenazesi, burada bir gece kaldı.



Sabah Ankara'dan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karahacı köyüne getirildi.



Araçtan asker ve polislerin omzunda alınan Karsavuranoğlu'nun naaşı, ailesinin evinin önüne bırakıldı. Yakınları, tabuta sarılarak bir süre gözyaşı döktü.



Helallik alınmasının ardından Karsavuranoğlu'nun cenazesi, törenin yapılacağı köy meydanına taşındı.