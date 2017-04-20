Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Emniyet Müdürü Kar, mesajında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin düşmesi sonucu aralarında Gümüşhane Kelkit nüfusuna kayıtlı hakim Onur Alan'ın da bulunduğu 7 Polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehadet haberinin kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.



Kar, kazada şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulundu.