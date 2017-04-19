Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın (25) naaşı, memleketi Çorum'a getirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın (25) naaşı, memleketi Çorum'a getirildi.
Elazığ'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanına gönderilen Karaman'ın naaşı, burada, Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından karşılandı.
Aynı uçakla gelen şehidin babası Hasan, annesi Mine ve kardeşi Mehmet Akif Karaman, askeri yetkililerce teselli edilmeye çalışıldı.
Daha sonra cenaze aracıyla doğum yeri olan Çorum'un Sungurlu ilçesine getirilen şehidin naaşı, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada fenalık geçiren şehidin annesi Mine Karaman'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Karaman'ın cenazesinin yarın Atatürk Meydanı'nda öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.