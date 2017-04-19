Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.



Şehit Güdendede'nin naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yetkililerce karşılandı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.



Güdendede'nin cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verilecek.