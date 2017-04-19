Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Candaş Kaplan (26) ve Hasan Yıldırım (26) için memleketleri Malatya'da tören düzenlendi.



Şehit polis memurları Kaplan ve Yıldırım'ın naaşları, Elazığ'daki törenin ardından memleketleri Malatya'ya getirildi.



Malatya Şehir Mezarlığındaki törende şehitlerin naaşları, meslektaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.



Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin kızkardeşi ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı



Şehit polis memuru Yıldırım'ın kızkardeşi Tuğçe, ağabeyinin üniformasıyla törene katıldı. Tuğçe Yıldırım, ağabeyinin fotoğrafını eline alarak cenaze aracı önünde yürüdü. Tuğçe Yıldırım, "Vatan sağolsun, dik duracağım." diyerek ilerledi.



Şehit Yıldırım'ın naaşı düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



Şehit Candaş Kaplan'ın naaşı ise yarın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.