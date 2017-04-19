Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi, karayoluyla Ordu'ya gönderilmek üzere Samsun'a getirildi.



Elazığ'daki törenin ardından uçakla Samsun'a getirilen Alan'ın naaşı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yakınları ile Vali İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut ile askeri yetkililerce karşılandı.



Aynı uçakla Onur Alan'ın annesi Fatma ile babası Mahmut Alan da Samsun'a geldi. Şehit Alan'ın cenazesi uçaktan indirilirken anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.



Fatma Alan, oğlunun fotoğrafına sarılarak ağladı. Bu sırada baygınlık geçiren anne Alan'a sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Şehit Alan'ın naaşı, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Ordu'ya gönderildi.



Tunceli'de dün havalanan polis helikopterin Pülümür ilçesi kırsalında hava muhalefeti nedeniyle düşmesi sonucu Alan ile 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebat şehit olmuştu.