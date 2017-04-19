Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan biri hakim 12 kişi için tören düzenlendi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan biri hakim 12 kişi için tören düzenlendi.
Dün düşen helikopterin enkazından UMKE ve bölgedeki askeri birliklerce çıkarılan şehit polis memurları Mesut Özdemir, Azam Güdendede, Ahmet Cihan Kilci, Ekrem Dereli, Candaş Kaplan, Hasan Yıldırım ve Saadettin Demir, Astsubay Yavuz Karaman, hakim Onur Alan, polis memuru teknisyen Murat Ködük, komiser pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazelerinin, helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsisi tamamlandı.
Törenin yapıldığı Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin yakınlarıyla görüştü, onlara başsağlığı diledi. Bakan Soylu, ağıt yakan acılı aileleri teskin etmeye çalıştı.
Alanda bulunan ve fenalaşan şehit polis memuru Candaş Kaplan'ın annesi Gülbahar Kaplan ve bazı şehit yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
Tunceli Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, 12 şehidi ebediyete uğurlamak ve haklarını helal etmek için burada bulunduklarını belirterek, şehitliğin Hakk'a yürümenin en güzel şekli olduğunu söyledi.
Ülkenin her karış toprağında devletin gücünü ve otoritesini tesis etmek için çalışan güvenlik güçlerinin kimi zaman teröristlerce şehit edildiğini, kimi zaman ise böyle talihsiz kazalarla şehitlik mertebesine ulaştığını ifade eden Vali Kaymak, bu mertebeye ulaşanların Peygambere komşu olacağını vurguladı.
Kaymak, devlet olarak ülkenin bekası ile geleceği için canlarını feda eden kahraman polis ve asker ile yargı mensuplarının geride bıraktığı aileleri için her türlü fedakarlığı yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.
Elim kazada şehitlik mertebesine ulaşanların hayalleri bulunduğuna işaret eden Kaymak, "Komiserlik sınavına gerip, terfi etmeyi planlıyorlardı. Şehit hakimimiz mesleğinin başında görevini layıkıyla yerine getirmek için her türlü fedakarlığı yapmıştı. Ancak elden gelecek bir şey yoktu. Yüce Rabbimizin takdiri ve kararının üzerinde herhangi bir güç yoktur." dedi.
"Gerek terörle mücadelede gerekse bu gibi kazalar sonucu verdiğimiz şehitler ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlama konusundaki kararlılığımızı etkilemeyecek. Aksine daha sıkı şekilde birbirimize kenetlenerek, bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim" sözlerine yer veren Kaymak, aziz vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen ve şehit düşenlerin geride bıraktıkları ailelerinin devlete emanet olduğunu dile getirdi.
Kaymak, "Gözünüz arkada kalmasın. Bu aziz vatan uğruna canını feda eden yiğit kardeşlerim ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad eder, ruhlarının şad olmasını Allah'tan niyaz ederim. Şehitlerin kederli ailelerine, emniyet, jandarma ve Adalet Bakanlığı teşkilat ve mensuplarına sabırlar dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit polis memurları Özdemir'in cenazesi Gaziantep'e, Güdendede'nin cenazesi Konya'ya, Kilci'nin cenazesi Kayseri'ye, Dereli'nin cenazesi Balıkesir'e, Kaplan'ın ve Yıldırım'ın cenazeleri Malatya'ya, Demir'in cenazesi Kırşehir'e, Astsubay Karaman'ın cenazesi Çorum'a, hakim Alan'ın cenazesi Ordu'ya, polis memuru teknisyen Ködük'ün cenazesi Kütahya'ya, komiser pilot Ortanca'nın cenazesi İzmir'e, sözleşmeli pilot Karsavuranoğlu'nun cenazesi Çankırı'ya uğurlandı.
Törene, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve şehit yakınları katıldı.