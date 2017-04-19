Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi - Ailelerinin Morg Önünde Bekleyişi
- Fırat Hastanesi morg önünde aile yakınlarının bekleyişi Ambulanslardan görüntü Aile yakınlarından görüntü ELAZIĞ - Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin cenazesini ailelerin morg önündeki hüzünlü bekleyişi sürüyor.
- Fırat Hastanesi morg önünde aile yakınlarının bekleyişi
Ambulanslardan görüntü
Aile yakınlarından görüntü ELAZIĞ - Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin cenazesini ailelerin morg önündeki hüzünlü bekleyişi sürüyor.