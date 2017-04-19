Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.
Sendikanın mesajında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen helikopter kazasında, 1 hakim,1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın şehit olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, "Görevleri sırasında yaşanan elim kazada yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarının ve Türk halkının başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.