Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesine başsağlığı diledi.



Şehit Karaman'ın Sungurlu ilçesinde yaşayan babası Hasan Karaman'ı telefonla arayan Uslu, taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.



Şehit babası Karaman'ın da Uslu'ya teşekkür ederek, "vatan sağolsun" dediği öğrenildi.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilmişti.