Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Savaş, mesajında elim kazayı üzüntü içinde öğrendiğini ifade ederek, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği açıklanan helikopter kazasında 12 evlatlarının şehit olduğunu belirtti.



Elim kazanın milletin yüreğine ateş düşürdüğünü aktaran Savaş, mesajında, "Aralarında polis, hakim, asker ve helikopter mürettebatının da olduğu helikopterde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman da yayımladığı mesajda üzüntüsünü belirterek, kazada hayatını yitiren 12 şehide Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine sabır diledi.