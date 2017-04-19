Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Başkan Çalışkan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, dün öğlen saatlerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düşmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.



Çalışkan, şunları kaydetti:



"Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen elim helikopter kazası sonucu 12 vatan evladımız şehit olmuştur. Hain terör örgütleri ile topyekün mücadele ettiğimiz bir zamanda elim kaza sonucu kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü kalbimizde yaşıyoruz. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."