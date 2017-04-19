Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Düşen helikopterle ilgili dün gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı.



UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.