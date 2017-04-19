Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.



Arslan, "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla yayımladığı mesajda, "Görevlilerin ilçeler arası intikalini sağlamak için havalanan ve Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hava şartlarından dolayı düşen helikopterimizde bulunan 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatımız olmak üzere 12 vatan evladımız şehit olarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadesine yer verdi.



Şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileyen Arslan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu gibi talihsiz kazaların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz." dileğinde bulundu.