Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür kırsalında polis helikopterin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan ve astsubay kıdemli çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, görev yaptıkları Ovacık'tan, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin düzenlenen evrakı İl Seçim Kuruluna teslim etmek üzere Tunceli'ye geldikleri ve bugün de geri dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.



Hakim Onur Alan'ın (29) yaklaşık 5 ay önce Ovacık ilçesindeki adliyede göreve başladığı, Ovacık Adliyesinin Alan'ın ilk görev yeri olduğu ifade edildi.



Şehit Alan'ın, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin düzenlenen evrakı, koruması ve aynı ilçede görevli astsubay kıdemli çavuş Yavuz Selim Karaman ile Tunceli Seçim Kuruluna götürdüğü öğrenildi.



Söz konusu evrakı İl Seçim Kuruluna teslim eden Alan ile Karaman'ın dün hava muhalefeti nedeniyle Ovacık'a dönemediği bildirildi.



Alan ile Karaman'ın ilçeye dönmek üzere bugün Tunceli'den helikopterle yola çıktıkları, Alan'ın korumasının ise yıllık izne ayrılması sebebiyle helikoptere binmediği kaydedildi.



Hakim Alan'ın yola çıkmadan önce Ovacık Adliye personelini telefonla aradığı ve işleri sebebiyle döneceğini söylediği aktarıldı.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.