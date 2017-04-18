Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tunceli Pülümür'de polis helikopterinin düşmesi nedeniyle şehit olan 12 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.



Destici, yaptığı yazılı açıklamada, helikopter kazası dolayısıyla acı ve üzüntü içinde olduklarını belirtti.



Kazada şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Destici, açıklamasında "Rabbim bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın. İlk bulgulara göre olayın kötü hava şartlarından dolayı meydana geldiği belirtildi. Dış etkenler tarafından düşürülmediği ifade edildi. Bu yetkililerimizce araştırılacaktır." ifadesini kullandı.