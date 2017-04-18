Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memurlarından pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın İzmir'deki baba evinde yas var.



Ortanca'nın şehadet haberi, Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.



Yetkililerin verdiği haber üzerine fenalaşan baba Recep ve anne Saadet Ortanca'ya sağlık ekipleri müdahale etti.



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin İzmir'de çok başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, "Vatan millet uğruna şehit olan bütün yiğitlerimiz gibi gözünü kırpmadan vatanına milletine hizmet eden bir kardeşimizdi. İzmir'de de çok başarılı çalışmalar yapmıştı. Mekanı cennet olsun, Rabb'im bütün şehitlerin mekanlarını cennet etsin." dedi.



Yakınları ve komşuları, şehadet haberini öğrenince şehidin Türk bayrakları asılan baba evine akın etti.



Bekar olan şehidin Polis Akademisini dereceyle bitirdiği, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde 2013 yılına kadar görev yaptıktan sonra pilot olmak istediği için Emniyet Genel Müdürlüğünün açtığı pilotluk eğitimine katıldığı öğrenildi.



Çevresinde çalışkanlığıyla örnek gösterilen Ortanca'nın mesai arkadaşlarına kendisine de şehitliğin nasip olması yönünde dua ettiğini söylediği de belirtildi.