Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli Pülümür'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mesut Özdemir'in baba evinde yas var.



Şehit Özdemir'in (31) Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi. Haberi alan şehidin babası Servet ve annesi Ayşe Özdemir büyük üzüntü yaşadı. Askerler tarafından eve Türk bayrağı asıldı.



Bekar olan Şehit Özdemir'in naaşı yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.