Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan'ın Malatya'da yaşayan ailesine acı haber verildi.



Kaplan'ın şehadet haberini Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'ta yaşayan ailesine güvenlik güçleri ulaştırdı.



Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları da acı haber üzerine eve geldi.



Şehidin tek kardeşi Çağdaş Kaplan'ın ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asker olarak vatani görevini yaptığı öğrenildi.



Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın Malatya'da toprağa verilmesi bekleniyor.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.