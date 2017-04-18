Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın Malatya'da yaşayan ailesine acı haber verildi.



Yıldırım'ın şehadet haberi, Bostanbaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi güvenlik güçleri ulaştırdı.



Haberin ardından şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları da acı haber üzerine eve geldi.



Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın Malatya'da toprağa verilmesi bekleniyor.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirtilmişti.