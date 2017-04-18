Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit düşen hakime ve güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Tunceli'deki helikopter kazası ile sarsıldık. Kazada şehit düşen hakimimize ve güvenlik güçlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.