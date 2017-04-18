Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın (25) Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



Karaman'ın şehadet haberi, Akçay Mahallesi'nde yaşayan babası Hasan ile annesi Mine Karaman'a, Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve askeri yetkililerce verildi.



Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları da acı haber üzerine eve geldi.



Yaklaşık 5 yıl önce göreve başlayan şehidin bekar olduğu, erkek kardeşinin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi.



Tunceli'deki resmi törenin ardından Çorum'a getirilecek şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği kaydedildi.



Tunceli'de, Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin düştüğü anlaşılmış, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilmişti.