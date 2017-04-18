Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polislerden Azam Güdendede'nin Konya'daki baba evinde yas var.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin (25), merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.



Yetkililer, baba Muzaffer ile anne Rukiye Güdendede'ye acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.



Bekar olan şehit Azam Güdendede'nin 2 kardeşinin bulunduğu, kardeşlerinin birinin de polis olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.



Şehidin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine 2 ay kaldığı belirtildi.