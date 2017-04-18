Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Pülümür'de polis helikopterinin düşmesine ilişkin, "Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır." dedi.



Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugün Türkiye'yi üzen müessif bir kazanın yaşandığını belirtti.



"Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi." diyen Soylu, helikopter ile irtibatın saat 11.43 sıralarında kesildiğini bildirdi.



Soylu, Munzur Vadisi'nde uçtuğu tespit edilen helikopteri bulmak için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiğini söyledi.



Olay bölgesinin, yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki Sarıgül köyü civarı olduğunun tespit edildiğini dile getiren Soylu, yoğun kar ve yağmur şartları ile görüş mesafesinin 300 metreye kadar düşmesi nedeniyle bölgeye helikopterle gidilemediğini ifade etti. Soylu, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda İl Jandarma Komutanımız Tekin Aktemur ve İl Jandarma Komutan Yardımcımız, 4 timimiz, bunların içerisinde polis timlerimiz de var, birlikte saat 16.34 sıralarında helikopterin enkazına ulaştılar. Helikopterin, uyduyla, yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, şehit olmuşlardır. Hem milletimizin hem ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopterin inebilme imkanı da şu anda yok. Oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde şehitlerimizi oradan alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz. Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."



Soylu'ya açıklaması sırasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok eşlik etti.