Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli Valiliğince, Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin şehit olduğu belirtilerek, "Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği, olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra sinyal alımı kesilen "Sikorsky" tipi polis helikopterine ulaşmak için yürütülen çalışmalar sonucu saat 16.30 sıralarında ilçenin Sarıgül köyündeki 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesinde enkaza ulaşıldığı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği, olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Helikopter kazası sonucu 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizi bölgeden alma çalışmalarımız, güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizce sürdürülmektedir."



Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.