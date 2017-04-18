Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polislerden Ahmet Cihan Kilci'nin Kayseri'deki baba evinde yas var.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin, Hürriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Yetkililer, baba Ejder ve anne Dilber Kilci'ye acı haberi verdi.



Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Eve, Türk bayrağı asıldı.



Şehit Kilci'nin, 4 kardeşin üçüncüsü ve bekar olduğu öğrenildi.