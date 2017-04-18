Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin enkazına yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıldı.



Helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu belirtildi.



Helikopterde, 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu ifade edilmişti.