Tunceli'de Polis Helikopterinin Düşmesi - 12 Şehidin Cenazesi Elazığ'a Getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişinin cenazesi helikopterle Elazığ'a getirildi.



Düşen helikopterde kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlaması ile UMKE ve bölgedeki askeri birliklerce enkazdan çıkarılan şehit 7 polis, bir asker, bir hakim ve 3 personelin cenazesini taşıyan 2 askeri helikopter, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine iniş yaptı.



Otopsi işleminin ardından 12 şehit için tören yapılması bekleniyor.