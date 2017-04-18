Tunceli'de Polis Helikopteri ile İrtibatın Kesilmesi

Tunceli'de irtibatın kesildiği polis helikopterindeki pilot ve iki personelin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pülümür ilçesinden havalanan ve kalkışından bir süre sonra sinyal alımı kesilen "Sikorsky" tipi polis helikopteri, planlanan bir uçuş için Diyarbakır'dan Tunceli'ye sevk edildi.



İrtibat kesilen helikopterdeki 12 kişiden komiser pilot, teknisyen polis memuru ve sözleşmeli pilotun Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı belirtildi. Helikopterde ayrıca hakim, astsubay ve 7 polis memuru da bulunuyor.



Jandarma ve çevre illerden AFAD ekipleri ile Tunceli kent merkezi ve Pülümür ilçesinden ambulansların sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.