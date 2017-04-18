Tunceli'de Polis Helikopteri ile İrtibatın Kesilmesi

Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Pülümür ilçesinden saat 11.40 sularında havalanan ve içerisinde 12 kişi olan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden, kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesilmesi üzerine bölgeye Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.