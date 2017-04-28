Tunceli'de PKK'lıların Teslim Olma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tunceli'de PKK'lıların teslim olma anı görüntüleri ortaya çıktı(Tür: Yurt)

Tunceli'de PKK'lıların teslim olma anı görüntüleri ortaya çıktı

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, Tunceli, P.K.K., PKK