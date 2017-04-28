Tunceli'de PKK'lıların Teslim Olma Anı (3)
ÖRGÜTÜN OVACIK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜTunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde devam eden operasyonlarla ilgili valilik açıklama yaptı.
ÖRGÜTÜN OVACIK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde devam eden operasyonlarla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, akşam saatlerinde tespit edilen bir sığınakta kıstırılan PKK'lı 5 kadın teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten örgütün Ovacık sorumlusu olduğu bildirildi.