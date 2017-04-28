Tunceli'de PKK'lıların Teslim Olma Anı (2)
3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede 3 gündür sürdürülen operasyonlarda ise toplam 20 teröristen etkisiz hale getirildiği ifade edildi.