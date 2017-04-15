Tunceli'de Patlayıcı Malzemeleri Ele Geçirildi

Tunceli'de el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için hazırlanmış malzemeler ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pertek ilçesi Korluca Köyü bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde açık arazide üzeri branda ile örtülü EYP düzeneği için hazırlanmış olan 30 litrelik bidon içerisinde 1 adet küçük tüp 4 adet büyük pil, 2 adet küçük batarya, 7,5 metre kablo, 500 gram çivi, 2 kilogram gübre ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi.



Açıklamanın, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ